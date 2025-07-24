İdlib'deki Cephanelik Patlamasında Olay Sayısı Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin İdlib kentinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralananların sayısı ise 157'ye yükseldi. Bölge halkı olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib kentinde bulunan cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde meydana gelen patlamada bilanço yükseliyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Maaret Misrin kasabasında bulunan cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının da 157'ye yükseldiği bildirildi.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Al-Saleh, Sivil Savunma ekiplerinin patlama yerine hızla ulaştığını, tehlikeli şartlar altında çalıştıklarını söylemişti. Ekiplerin, devam eden patlamalar sırasında da tahliye ve kurtarma operasyonları yürüttüğünü belirten Saleh ayrıca bölge halkına kendi güvenlikleri için olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 'Hayra alamet değil' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo

İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.