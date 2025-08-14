İdlib'de Mühimmat Deposunda Patlama: 4 Ölü, 5 Yaralı
Suriye'nin İdlib kentinin kırsalındaki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel medya patlamanın bir mühimmat deposunda meydana gelmiş olabileceğini aktardı. - İDLİB
