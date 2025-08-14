İdlib'de Mühimmat Deposunda Patlama: 4 Ölü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın kaynağı henüz belirlenemedi.

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor.

Suriye'nin İdlib kentinin kırsalındaki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel medya patlamanın bir mühimmat deposunda meydana gelmiş olabileceğini aktardı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.