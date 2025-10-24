Haberler

İdil'de Babasını Vurarak Öldüren 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde, babasını silahla vurarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, güvenlik güçlerinin operasyonuyla Midyat'ta yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde babasını silahla vurarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu Midyat'ta yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Ekim 2025 günü İdil ilçesinde M.Ş.Ö. (40) isimli şahıs, evinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, M.Ş.Ö.'nün oğlu İ.Ö. (14) tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli çocuğun yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli İ.Ö. Midyat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

