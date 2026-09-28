İddiaya göre Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Yolveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç ile 16 CPY 01 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken savrulan hafif ticari araç ise yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı