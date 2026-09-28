Haberler

İddiaya göre Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde iddiaya göre hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Yolveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç ile 16 CPY 01 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken savrulan hafif ticari araç ise yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta tartışmada öldürüldü denmişti! ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın elleri bağlanıp işkence gördüğü ortaya çıktı

Sokakta öldürüldü denmişti! Elleri bağlı halde işkence görmüş
Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu