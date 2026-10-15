İddiaya göre Edirne Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

İddiaya göre Edirne Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde, iddiaya göre kontrolden çıkan otomobil Enez Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İddiaya göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden O.E. yönetimindeki otomobil, Enez Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı