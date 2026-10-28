İddiaya göre Arnavutköy'de ters yönden gelen otomobil kız çocuğunu yaraladı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ters yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Küçük kızın hafif şekilde yaralandığı kaza, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.15'te Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise başka bir araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı