İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamadı.

SELİN VURDUĞU TRABZON'DA BELEDİYE BAŞKANI NEREDE?

Şehirde hayat durma noktasına gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sahada görünmemesi dikkat çekti. Genç'in nerede olduğu merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"AMSTERDAM'A GİTTİ" İDDİASI

Ahmet Metin Genç'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Genç'in horon teptiği görüldü. Başkan Genç, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın arama çalışmaları ise sürüyor.