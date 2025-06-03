İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
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İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
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Trabzon'da sağanak yağışlar sele neden olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı iddia edildi. Genç'in horon teptiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamadı.

SELİN VURDUĞU TRABZON'DA BELEDİYE BAŞKANI NEREDE?

Şehirde hayat durma noktasına gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sahada görünmemesi dikkat çekti. Genç'in nerede olduğu merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"AMSTERDAM'A GİTTİ" İDDİASI

Ahmet Metin Genç'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Genç'in horon teptiği görüldü. Başkan Genç, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Nereden bilsin müneccim mi ? Yeter artık şu sizin Cici görünmek için haberleriniz. Gidin oto yıkama Yağlama açın madem. tepemize bombalar yağarken cumhurbaşkanı da tatildeydi? kim nereden bilsin ne zaman ne olacağını az mantıklı haber yapın. ne çoktan bir site oldunuz.

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Sizin algınızı seveyim. Belediye Başkanı makamında olsa sel olmayacakmıydı? Veya yurtdışında olması belediyenin çalışmayacağı anlamına mı geliyor?

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İmamoğlu veya Yavaş olsaydı yorum yapanlar aynı yorumu yapar mıydı? Taraf beyni böyle işler işte.

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Haber YorumlarıSnr:

İstanbulu sel goturdugunde bodrumda olan imamogluna linç girisiminde bulunan,gerizekalillar hani neredeler. Akp belediye baskani amsterdamda geziyor bakin

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Chp li olsa tefexjordu tarijat cemaat beslemeleri cunku akp duserse ac kalacakalr

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