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İçişleri Bakanlığı:"(Manisa’daki saldırı) Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa’ya sevk edilmiştir."

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İçişleri Bakanlığı:"(Manisa’daki saldırı) Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa’ya sevk edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "(Manisa'daki saldırı) Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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