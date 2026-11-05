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İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ’Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan’dan ülkemize iade edildi."

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İçişleri Bakanlığı: ''Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ’Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan’dan ülkemize iade edildi.'
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İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ’Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan’dan ülkemize iade edildi.

İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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