İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ’Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan’dan ülkemize iade edildi."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ’Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan’dan ülkemize iade edildi.
İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı