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İçişleri Bakanlığı 81 ilde 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki denetimlerde 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 81 ilde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

15 bin 905 personel görev aldı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 905 personel, 5 bin 11 ekip ve 3 bin 229 noktada görev aldı.

Denetimlerde 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer yer olmak üzere toplam 7 bin 334 yer kontrol edildi. 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin geri gönderilme işlemleri başlatıldı

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın paylaşımında, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, görev alan polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ile Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıkları tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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