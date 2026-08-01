İçişleri Bakanlığı: "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı."
İçişleri Bakanlığı: "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı