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İçişleri Bakanlığı 14 ilde 195 şüpheliye adli işlem uygulandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla mücadele çerçevesinde 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 41 tabanca, 16 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlarımızdan haksız kazanç sağlamak, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 14 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi. Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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