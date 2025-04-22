İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa