Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı

Trump'ın FED çıkışı sonrası ABD'de borsa çakıldı
Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Bir asır sonra ilk yaşanacak
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Teröristbaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde...

İçişleri Bakanı Yerlikaya:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı." - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.