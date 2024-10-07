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Gürz-18 operasyonları ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cudi Dağı'ndaki 'Gürz-18' operasyonlarında 55 mağara ve sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Şırnak'ta BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüte ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu, 10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi. Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirilirken ayrıca, 17 adet PKM Makineli Tüfek, 1 adet 12.7 mm Uçaksavar, 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Silahı, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Silahı, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet TM 62 M Anti Tank Mayını, 123 adet Roketatar Mühimmatı, 600 adet Uçaksavar Mühimmatı, 3 bin 600 adet 7.62 mm PKMS Makineli Tüfek Mühimmatı, 5 bin 700 adet Hafif Silah Mühimmatı, 8 adet 81'lik Havan Mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Gürz-18 operasyonları ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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