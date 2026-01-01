Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet güçlerine yeni yıl mesajı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet güçlerine telsizle seslenerek yeni yıl mesajı verdi. Bakan, kahraman emniyet mensuplarının görevlerini kutlayarak huzur ve güvenlik için verdikleri mücadeleye değindi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında görev yapan emniyet güçlerine telsizden seslendi. Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin yeni yılını kutlayarak, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca şehrin en işlek caddesinde de, en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, "Bu kutsal görev esnasında vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi. - ANKARA

