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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Deprem Sonrası Taramalar Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Deprem Sonrası Taramalar Devam Ediyor
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Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve yerleşim alanında bina çökmesi olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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