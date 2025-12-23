Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tripoli'ye giden bir iş jetinin irtibatının kesildiğini duyurdu. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da dahil 5 yolcu bulunuyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta 5 yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." - ANKARA

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

