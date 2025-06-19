İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Aşırı Hız Uyarısı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ölümlü trafik kazasına dair görüntüleri paylaşarak sürücüleri aşırı hız konusunda uyardı. 2024 yılında hız ihlali nedeniyle her gün 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta aşırı hız ihlali nedeniyle meydana gelen ölümlü kazaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sürücülere uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz sene aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarda her gün 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya'nın paylaşımında, "2025 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücünün 'Aşırı Hız' yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 vatandaşımızı ise kaybettik. Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha yitirmeyecektik. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i 'Hız' kurallarına uymamaktan meydana gelmiş ve hız kurallarına uymadığı için 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde 'Hız İhlali' nedeniyle her gün 10 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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