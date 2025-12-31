İçişleri Bakanı Yerlikaya: "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarmamız ve polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık."
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarmamız ve polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık." - ANKARA
