İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa