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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "19 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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