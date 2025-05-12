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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 17 ilde dolandırıcılara büyük operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını ve 73'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 114 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 73 tutuklama"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 73'ü tutuklandı. 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden; 73'ü tutuklandığını, 87'sinin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

" Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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