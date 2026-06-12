Gözaltında kötü muameleye maruz kalma iddialarına soruşturma
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, tutuklu bir kişinin gözaltında kötü muamele ve usulsüz aramaya maruz kaldığı iddiaları üzerine mülkiye ve polis müfettişleri görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla, tutuklu yargılanan bir kişinin gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA