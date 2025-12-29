İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yalova'da DEAŞ'li teröristler tarafından kahraman polisimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda 3 kahraman polis arkadaşımız şehit olmuştur."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Yalova'da DEAŞ'li teröristler tarafından kahraman polisimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda 3 kahraman polis arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa