İçişleri Bakanı: Bayram tatilinin ilk 6 gününde 48 vatandaş trafik kazalarında hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 6 gününü kapsayan trafik bilgilerini paylaştı. Yerlikaya 3 bin 706 kazanın meydana geldiğini, 6 bin 184 vatandaşın yaralandığını ve 48 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

"YOLCULUKLAR KAVUŞTURMAK İÇİN, AYIRMAK İÇİN DEĞİL"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullanarak şubilgileri verdi:

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım.

EMNİYET KEMERİ VE TRAFİK KURALLARINA UYMA UYARISI

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472 araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: #HayatlaYarışılmaz! Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."