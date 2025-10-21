İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çıkan kavga, korku dolu anlara sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada içinde küçük bir çocuğun da bulunduğu otomobile bir grup şahıs saldırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...

Saldırıya uğrayan sürücü, panikle olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak saldırganlar otomobile tekmeler savurup kapıyı zorlayınca, aracın kapısı yerinden koparak yola savruldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun araçta olduğu anlarda saldırganların aracı yumruklayıp tekmelediği, sürücünün ise çaresizce uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.