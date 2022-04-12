İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu - Haberler

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İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu

Samsun'da büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun'da büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi Hayip Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Selehattin Topbul büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan kapağı olmayan içi su dolu eski buzdolabının içine düştü. Selehattin Topbul olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi yakınları tarafından içi su dolu yere yatırılmış olan buzdolabının içinde bulundu. Olay jandarmaya haber verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü, Samsun, su, 3. Sayfa, Haberler

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