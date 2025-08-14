İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelileri Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci arasında cezaevindeki görüşmeler hakkında yeni bir soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa