İBB'ye Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasında İmamoğlu'na Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait ikinci cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması' çerçevesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir eve düzenlenen operasyonda, görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa