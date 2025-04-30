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3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İSKİ, KİPTAŞ ve İSFALT'tan son 6 yılın dosyalarını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti. İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 ŞİRKETİN 6 YILLIK DOSYALARI İSTENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİNDEKİ DOSYALAR İSTENDİ

CHP'li Gökhan Günaydın, "Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan iki ayrı yazı geldi. Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Elbette verilecek. Verilecek de, soralım: 31 Mart 2019'da ne oldu? " dedi.

İBB soruşturması genişliyor! İki iştirakin dosyaları istendi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFurkan inci:

bu kadar şeye rağmen imamoglu masum diyen kafalarla tartışmayın arkadaşlar kendi hallerine bırakın

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Haber YorumlarıYavuz:

Adam altı yılda İstanbul’da çivi çakmadı. Tek bildiği iş çalmakmış

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Haber YorumlarıSefs:

UNUTMAYIN Kİ SAP DÖNER KESER DÖNER,ELBET BİR GUN GELİR HESAP DÖNER....

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Haber YorumlarıSelçuk usta:

naneyi yediniz mi şimdi ekooo

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Haber Yorumlarıfikret malkoçoğlu:

Bunlar ne haltlar yemişler yakında çok daha gelişmeler olacak gibi

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Haber Yorumlarımuttalipcakmak:

31 Mart 2019 Öncesi tüm ihaleler ve projeleri ve evrakları da isteyin . Hadi bir yürekli temizlerler Savcısı vardır Türkiye’de .

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Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

Spor a.şyede el atın. Nasıl bir pislik olduklarını göreceksiniz

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Atatürkçü geçinen çakma Atatürkçüler. Atatürk'ün partisi nasıl anılıyor görüyomusunuz. Bu rezillikleri hak etmiyor.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Neden 6 yıl, yiyorsa son 10 yıl de mesela. Yemez ama. Kişi kendinden bilir işi

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

tamam eğer usulsüzlük var ise işlem yapılsın ülkenin her bir ferdinin kazançı alın teridir her kuruşu ama ve lakin sadece İmamoğlu dönemi değil geçen döneminde karşılaştırılması yapılması amaçıyla bi önceki dönemede bakılması daha doğru veya ADELETli karar vermenize yardımcı olmaz mı ? kaldı ki bunun diğer 81 il ve ilçeleriyle bu denetimler sık yapılmış olsa daha iyi ve gelecek daha vahim olayların önü kesilmez mi ? yoksa işin ucu başka kişi veya kişilere mi dokunur acaba ondan mı kendi işlerine geleni kontrol gerisi hikaye

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