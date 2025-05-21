İBB Meclis Komisyon Başkanına Ev Hapsi
Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ev hapsi tedbiri getirildi.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak' 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa