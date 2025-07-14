İBB İştirakler Başkanı Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da itirafçı oldu

İBB İştirakler Başkanı Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da itirafçı oldu
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İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın ardından şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Yıldırım, "Ertan Yıldız'ın evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Yıldız, Almanya'daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı. " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, 6 Mayıs'ta "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için savcı huzurunda avukatıyla birlikte 6 sayfalık ifade vermişti. "Gölge başkan" denilen ve daha sonra bir kez daha ifade veren Yıldız, adli kontrol şartıyla "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye olmuştu.

ERTAN YILDIZ'IN ŞOFÖRÜ: 2-3 GÜNDE BİR ÇUVALLA PARA GELİRDİ

Ertan Yıldız'dan sonra şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da itirafçı oldu. Yıldırım, ifadesinde Ertan Yıldız'ın evine çuvalla para getirdiğini belirterek, "Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Getirilen paranın bir kısmı Almanya, bir kısmı Bodrum'daki eve götürüldü. Yıldız, Almanya'daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı. Bodrum'daki yazlığında da büyük bir kasası vardı" diye konuştu.

"TELEFONUNU YANINDA BULUNDURUR, JAMMER ÇALIŞTIRIRDI"

Fatih Keleş'in özel toplantılara para getirdiğini anlatan Yıldırım, "Konuta pick-up araç yanaşır, arkadaki yemek sepetleri içeri alınır, boş şekilde geri arabaya konulurdu. Bu sepetler her geldiğinde Mustafa Akın da gelir, 1-1,5 saat dururdu. Akın çıktıktan sonra Fatih Keleş, Murat Ongun, Kadriye Hanım ve Mustafa Akın'ın şoförleri parayı alıp giderdi. Bakırköy'deki makam odası dışında gittiği yerlerde telefonu arabada bırakırdı. Belediye binasındaki odasında jammer olduğu için telefonunu yanında bulundurur, jammer çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

"YARDIM KARTLARININ BİR KISMINI TAKASLA NAKTE DÖNDÜRÜLÜYORDU"

Yardım kartlarının bir kısmının nakte dönüştürüldüğünü anlatan Yıldırım, "Operasyondan sonra Ertan Yıldız'ın Bakırköy ek hizmet binasındaki ofisini boşalttığımız esnada kutu içerisinde 2023'e ait market kartları buldum. Yaklaşık 15 milyon TL'likti. Tarihi geçtiği için kullanılamıyordu. Yıldız'ın bu kartları odada unuttuğunu düşünüyorum. Kartların dağıtımını son 2 yıla kadar bilfiil Ertan Yıldız yapmıştı. Son 2 yılda ise bu kartlar Fatih Keleş'e gitmeye başladı. Kartlarla Murat Keleş ilgilenmekteydi. Bu yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu" dedi.

MARKET KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda da 4 bin 500 adet market kartı hediye çeki ele geçirildi.

İBB İştirakler Başkanı Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da itirafçı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

VAH İSTANBUL VAH ÇOOK YAZIK YEMİŞLER BATIRMIŞLAR HALA İNAT UĞRUNA DÜNYACA TESCİLLENMİŞ EN BÜYÜK HIRSIZ EKREMİN PEŞİNDE GİDİYORLAR CAHİLLİK BÖYLE Bİ ŞEY DEMEKKİİ

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıAkpli S1ken:

inanmayın arab fotu taibin işleri bunlar.karalama kampanyası yatacak yerin yok arab receb

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme141
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin sezer:

Bende, Chpli S1ken

yanıt20
yanıt7
Haber YorumlarıHasan Has:

Annadın Silkenen

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıLeven Ergün:

HASAN SAS ANKABACC

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hakim hırsız' a dükkan' a nasıl girdin diye sorar. Hırsız; Buraya yargılanmaya geldim meslek sırrı vermeye gelmedim der.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMuhammed Rasit Ariman:

Bir Allah'ın kulu da bu olaya birşey demez şimdi :)

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme7
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