İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avukatı Tutuklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı. Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma iznin alınması gerektiğini söyledi ve ifade vermemişti. Bunun üzerine Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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