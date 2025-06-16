İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesince görülen davanın 2'inci celsesinde duruşma salonunda hazır bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesince görülen davanın 2'inci celsesinde duruşma salonunda hazır bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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