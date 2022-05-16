Dolandırıcıların bu seferki hedefi şaşırttı: Ekrem İmamoğlu'nu arayıp 'Yargıtay Başsavcısı'yım dediler - Haberler

Hakim ve savcı yalanıyla telefon yolunu kullanarak insanları dolandırmaya kalkan sahtekarların bu kez hedefindeki isim çok şaşırttı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı.

BÜFE YERİ İÇİN ARACILIK İSTEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu. İmamoğlu'nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıtarak Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Aynı kişi bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıtarak aynı talepte bulundu.

İMAMOĞLU SAVCILIĞA BAŞVURDU

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak savcılığa başvurdu. Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu'nu arayan kişinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı.

Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa