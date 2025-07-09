Hz. Muhammed ve Hz. Musa Karikatürü Nedeniyle Soruşturma
Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in İstanbul Havalimanı'na giriş yapması üzerine gözaltı kararı verildi.
Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa