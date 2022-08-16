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Komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan Metin Işık ve oğlu tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdıran ve 5 kişiyi yaralayan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melikgazi ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

Komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan Metin Işık ve oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa Işık Metin Işık Kayseri 3. Sayfa Haberler

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