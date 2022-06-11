Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı - Haberler

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

MALATYA - Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı. Üç silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.'nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10'a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.