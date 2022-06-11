Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı.

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

MALATYA - Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı. Üç silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.'nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10'a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title