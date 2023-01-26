Husumetliler arasında bıçak ve keserli kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Samsun'da husumetliler arasında çıkan bıçaklı ve keserli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan taraflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi ve keserle saldırı gerçekleşti. Kavgada Serdal Erkol (34), Sergen Erkol (25) ve Tayfun Gün karın bölgelerinden bıçaklanarak, karşı tarafından olan Mustafa Doğan (58) ise kafasına keserle vurularak ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdal Erkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan Mustafa Doğan ile Tayfun Gün ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklama olayına karışan ve kendisi de keserle kafasından yaralanan Mustafa Doğan kaçma şüphesi üzerine elinden sedyeye kelepçelendi. Doğan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden güvenlik gerekesiyle Gazi Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tayfun Gün ise hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN