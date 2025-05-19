Husumetli İki Kişi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Tutuklu

Husumetli İki Kişi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Tutuklu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli olduğu kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı. Olayda her iki taraf da yaralanırken, Rıza Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada husumetli olduğu şahsı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde aralarında daha önce husumet bulunan G.Y. (51) ve Rıza Aydın (54) köyde karşılaşınca tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da üzerlerindeki silahlarla birbirlerine ateş etmişti. Olayda her iki şahıs da yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rıza Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.