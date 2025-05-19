Husumetli İki Kişi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Tutuklu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada husumetli olduğu şahsı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde aralarında daha önce husumet bulunan G.Y. (51) ve Rıza Aydın (54) köyde karşılaşınca tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da üzerlerindeki silahlarla birbirlerine ateş etmişti. Olayda her iki şahıs da yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rıza Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT