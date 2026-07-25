Husiler: "Suudi Arabistan’ın Cizan ve Yanbu şehirlerinde Aramco petrol tesislerini vurduk"

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hudeyde limanı Kamaran Adası'na düzenlediği hava saldırılarını kınandı. Hava savunma sistemlerinin "düşman uçaklarını engellediği" belirtildi. Buna karşılık balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki Aramco petrol tesislerine 2 misilleme saldırısı düzenlendiği, tesislerin doğrudan isabet aldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'a uygulanan deniz ablukasının sürdürüleceği, çatışmanın daha da tırmanması halinde askeri operasyonların genişletilmesine "hazır" olunduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bu açık ve suç teşkil eden saldırıya karşılık olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri, iki nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi: Birincisi, onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla Cizan'daki Aramco tesislerini hedef alırken, ikincisi de balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Bu saldırganlığın tırmanması, Suudi Arabistan'ın halkımıza yönelik kuşatmayı sürdürme ve ülkemizin egemenliğini ihlal etme kararlılığını teyit etmektedir, bu kabul edilemez. Özgür ve metanetli halkımız, sarsılmaz bir kararlılık ve güçle buna karşı koyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı