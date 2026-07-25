Haberler

Husiler: "Suudi Arabistan’ın Cizan ve Yanbu şehirlerinde Aramco petrol tesislerini vurduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’ya ait petrol tesislerine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hudeyde limanı Kamaran Adası'na düzenlediği hava saldırılarını kınandı. Hava savunma sistemlerinin "düşman uçaklarını engellediği" belirtildi. Buna karşılık balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki Aramco petrol tesislerine 2 misilleme saldırısı düzenlendiği, tesislerin doğrudan isabet aldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'a uygulanan deniz ablukasının sürdürüleceği, çatışmanın daha da tırmanması halinde askeri operasyonların genişletilmesine "hazır" olunduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bu açık ve suç teşkil eden saldırıya karşılık olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri, iki nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi: Birincisi, onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla Cizan'daki Aramco tesislerini hedef alırken, ikincisi de balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Bu saldırganlığın tırmanması, Suudi Arabistan'ın halkımıza yönelik kuşatmayı sürdürme ve ülkemizin egemenliğini ihlal etme kararlılığını teyit etmektedir, bu kabul edilemez. Özgür ve metanetli halkımız, sarsılmaz bir kararlılık ve güçle buna karşı koyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sınır komşumuzda can pazarı! 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!