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Husiler: "Aramco tesisini ve Hamis Muşayt Hava Üssü’nü hedef aldık"

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Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun Yanbu şehrindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü’nü balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'nun Yanbu şehrindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın bu hafta düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlk saldırıda Yanbu şehrindeki Aramco tesisini onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldık. Saldırılar, Allah'a şükür, isabetli ve doğrudan gerçekleşti; büyük yangınlara ve geniş çaplı yıkıma yol açtı. İkinci saldırıda ise Hamis Muşayt Hava Üssü bir dizi balistik füzeyle hedef alındı ve saldırılar yine isabetli oldu" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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