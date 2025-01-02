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Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Baş ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık 2024'de partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

HER PAZARTESİ İMZA VERECEK

Soruşturma kapsamında şüpheli Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılığa ifade verdi. Şüpheli Baş, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 'her hafta pazartesi günü imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Trabzon'da; "Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.

Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Oğlum dediğin adam senin baban yaşında, ülkeyi yönetmeye namzet kişilerin sokaktaki serserilerden farkı olması lazım.

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıUğur Onur:

Erdoğan'ın diktatör olduğunu gösteren kanıt gibidir bu haber

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

demokrasi konusunda dogru konusmus ne yazık ki ulkede adalet yok bunu bilerek konusmaliydin meselaaaaa yakalalik yapablirsin iktidara daha rahat siyaset yapablirsin ozman

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Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

Babası tarikat ayağına lise ve yüksek öğrenim gençliğini fetö gibi devşirip kullanan karanlık bir şahsiyetti. Oğlu da sosyal medyada aldığı gazla ukalalık yapan bir haramzade.

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