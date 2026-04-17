İran: "(Hürmüz Boğazı'nda) Askeri gemilerin geçişi hala yasak"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak gemi trafiğine açıldığını ancak askeri gemilerin geçişinin yasak olduğunu duyurdu. Sivil gemilerin geçişi ise belirlenen güzergahlara tabi olacak.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır. Tüm geçişler yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri'nin izniyle gerçekleştirilmektedir. Bu geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan'daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" denildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasının ardından boğazdaki geçişlere ilişkin yeni kuralları duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğazda yeni bir düzenin yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Sivil gemiler yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlardan geçiş yapmaktadır. Askeri gemilerin boğazdan geçişi ise hala yasaktır. Tüm geçişler yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri'nin izniyle gerçekleştirilmektedir. Bu geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan'daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verildiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

İstinaf Mahkemesi Seçil Erzan hakkındaki hapis cezasını bozdu!
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı