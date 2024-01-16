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Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Tersane Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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