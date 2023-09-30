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Hurda deposunda kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu

Antalya'da hurda deposu olarak kullanılan bir yapının yanında, üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.