Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu yemekhanesinde görev yapan bir personel, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı yemekhane önünde boğazından bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a mescitte bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi göz altına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.