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Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu yemekhanesinde görev yapan bir personel, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı yemekhane önünde boğazından bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a mescitte bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi göz altına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

Koray GENÇ:

Egoları yüksek, kendini üstün ırk gibi gören kesim, personelin canına yettiyse o da takmıştır

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osman kara kara:

Orda 2 tane polis var adamı çıplak elleriyle durdurmaya çalışıyorlar. Yav o tabancaları size süs içinmi verdiler ??!!!

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26
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Bıçaklayan kaçmıyor bile müfettiş kim bilir ne halt etti

89
24
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Samet Bayrampınar:

polisin müdahalesi daha da komik

52
8
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Muharrem Güreli:

Bizene bundan düzgün haberler yapın

14
34
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Sinan Arslan:

Acaba müfettiş ne buldu da canına kastettiler ama öldüresiye vurduğu çok açık

29
4
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XYZ:

Ceza almamasi gerekiyor, cunku SIRADAN KATILLER bile serbest birakiliyor. Eger ceza alirsa zaten sorun hakimlerde demektir.

17
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Murat Kara:

ego yüksek emekçiye kimbikir neler yaptı bosversenize adam işinden olmuştur emin ol

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Hayri:

Burada en çok dikkatimi çeken yine polisimizin eğitimsizliği ani gelişen olaylarla ilgili hiç bir bilgileri donanımları yok yakın dövüş savunma onları zaten geç bazen kendileri de zarar görüyor bu yaşanan vakalar eğityim videosu olarak alınıp polisler eğitilmeli dur yapma etme denecekse sivill vatandaşın mudahalesinden ne farkları oluyo

21
0
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Ahmet null:

İşçilerle uğraşmayın onlarda insan

9
2
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