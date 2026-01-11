Haberler

Hozat'ta jandarmadan kış mesaisi

Güncelleme:
Tunceli'nin Hozat ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekiplerinin yetişemediği noktalarda Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girerek, yolların daha güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen jandarma ekipleri, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına katkı sağladı. - TUNCELİ



