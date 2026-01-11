Hozat'ta jandarmadan kış mesaisi

Hozat ilçe merkezinde yoğun kar yağışı etkili olurken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların güvenli seyahati için karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekiplerinin yetişemediği noktalarda Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girerek, yolların daha güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen jandarma ekipleri, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına katkı sağladı. - TUNCELİ