İngiltere, Orta Doğu'ya HMS Dragon gönderecek

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş hava savunma gemilerinden biri olan HMS Dragon destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını korumaya yardımcı olmak amacıyla yürütülebilecek herhangi bir uluslararası görev öncesinde Orta Doğu'ya gönderileceğini bildirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri engellemesi, ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeyi çözüm arayışına sürüklüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş hava savunma gemilerinden biri olan HMS Dragon destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını korumaya yardımcı olmak amacıyla yürütülebilecek herhangi bir uluslararası görev öncesinde Orta Doğu'ya gönderileceğini bildirdi. Açıklamada, "HMS Dragon'un önceden konuşlandırılması, İngiltere'nin boğazın güvenliğini sağlamaya hazır olmasını temin edecek ihtiyatlı planlamanın bir parçasıdır" denildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı