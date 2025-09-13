Hızlı Trene Yetişmek İsterken Kaza Yaptılar

Haberler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, hızlı trene yetişmek isteyen iki kişi, otomobillerinin su kanalına düşmesi sonucunda yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hızlı trene yetişmek isteyen iki kişi, kullandıkları otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi neticesinde yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan hızlı tren istasyonu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan B.C. ve M.Ç., 34 DOP 496 plakalı otomobille hızlı trene yetişmek için yola çıktı. İstasyona varmalarına kısa bir süre kala sürücü B.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu ve takla attı. Su kanalının içinde ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.C. ve yolcu M.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
