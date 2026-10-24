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Hitler'in çay evi Kartal Yuvası yangında kullanılamaz oldu, 1 kişi gözaltına alındı

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden yakınlarındaki Hitler'in çay evi Kartal Yuvası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı; binada kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden kasabası yakınlarında bulunan ve Nazi döneminde Adolf Hitler tarafından çay evi olarak kullanılan "Kartal Yuvası" isimli dağ evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 1 kişi gözaltına alınırken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Yukarı Bavyera Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre dün yerel saatle 21.00'den sonra Berchtesgaden kasabasının Obersalzberg bölgesindeki Kehlstein dağının zirvesindeki dağ evinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilse de dağın tepesinde yer alan binadaki yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Polis, öğle saatlerine kadar halen dumanların yükseldiği binanın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. İşletmenin internet sitesinde yapılan açıklamada da, "Yangın nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı ve kundaklama soruşturması

Polis, yangınla ilgili bir motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yangın bölgesine giderken fark ettikleri motosiklet sürücüsünün karakola götürüldüğü belirtildi. Şüphelinin yangınla ilgisinin olup olmadığının başlatılan soruşturma sonunda belli olacağını aktarıldı. Yangın sırasında binada kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kartal Yuvası Hitler'in çay eviydi, daha sonra dağ evi oldu

"Kartal Yuvası" olarak da bilinen Kehlsteinhaus isimli bina, Berchtesgaden kasabasının 1834 metre yüksekliğindeki zirvede yer alıyor. 1937 ile 1938 yılları arasında 13 ayda tamamlanarak hizmete giren Kehlsteinhaus'un Nazi Almanyası döneminde Hitler tarafından 14 kez kullanıldığı belirtiliyor. Hitler'in bu binayı Çay Evi olarak konuklarını etkilemek için amacıyla kullandığı ifade ediliyor. Tarihi bina 1952 yılından bu yana ise dağ evi olarak hizmet veriyor. Restoran dağ evinde, Hitler'in ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflar da bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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